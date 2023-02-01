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Sivasspor'da Yatabare şoku!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Sivasspor'da Yatabare şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, golcü oyuncunun sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Giriş: 01.02.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor'da Yatabare şoku!
İHA

Sivasspor’da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp tecrübeli oyuncu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında dün Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 61. dakikasında sol dizine darbe alan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mustapha Yatabare'ye bugün yapılan kontrollerde, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

37 yaşındaki oyuncunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı da öğrenildi.

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