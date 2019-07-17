Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uğur ve Ali, Ankara'da Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.