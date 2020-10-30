Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in PSG'ye kaybetmesinin ardından Sivasspor'un mağlubiyetiyle temsilcilerimiz bu haftayı da Avrupa'da puansız kapattı. Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa'daki performansı böylece 10 maçta 1'i penaltılarla 8 mağlubiyet oldu.
Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un grup aşamalarına kalamamalarının ve ilk hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen Türkiye'de temsilcilerimiz son 4 sezonda oynadığı 116 maçın 58'ini kaybetti. Türkiye'nin 2 takımla yoluna devam ettiği Avrupa arenasında, İskoçya adına Glasgow Rangers ile Celtic, Ukrayna adına ise Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Zorya Luhansk mücadele ediyor.
FELAKET GELİYOR
Türk ekipleri 2016-17 sezonunda iyi bir performansla 9,7 puan toplasa da 2017-18 sezonu deyim yerindeyse çöküşün başlangıcı oldu ve Türkiye 6,8 puan elde edebildi.
Bir sonraki sezon (2018-19) Türkiye'nin topladığı puan 5,5'ta kaldı. Her geçen sezon puanı düşmeye başlayan Türkiye, geçtiğimiz sezon ise sadece 5 puan alabildi.
Bu yıl şu ana dek 1,9 puan toplayabilen Türkiye'nin en azından geçen sezonki performansına (5 puan) ulaşabilmesi için Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un sezon bitimine dek toplam 8 galibiyet alması gerekiyor.
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