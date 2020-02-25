25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini söyledi.
Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve kazanmaları gereken maçtan galip ayrıldıklarını belirtti.
Ligde oynayacakları son 11 maça odaklandıklarını dile getiren Çalımbay, "Bunların hepsi zor maçlar. Sadece bizim değil, bütün takımların çok zor maçları var. Bunun farkındayız. Bundan sonraki maçların nasıl geçeceğini de iyi biliyoruz. Beni mutlu eden sakat arkadaşlarımızın bir bir takıma dönmesi, bu yüzden şu anda her şey istediğimiz şekilde gidiyor." dedi.
Çalımbay, kendileri için en önemli şeyin MKE Ankaragücü maçı olduğunu vurgulayarak, "İki takım için de çok kritik ve önemli bir maç. Final maçı gibi. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için her şeyin farkındayız. Bundan önce nasıl mücadele ediyorsak bundan sonra da aynısını yapacağız." diye konuştu.
Ligin üst sıralarındaki puan durumunun çok güzel olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:
"Şampiyonluğa her zaman iki takım oynamıyor. Şu anda birçok takım bu yarışa ortak oldu. Neyin ne olacağı belli değil. Kimin nerede puan kaybedeceği de belli değil. Her takımın zor maçları var. Herkes birbiriyle oynayacak. Bana göre bunun sonu çok uzun sürer. Bitime 3-4 hafta kalana kadar ligin rengi belli olmaz. Şampiyonluk için birçok takımın şansı var. Puanlar birbirine çok yakın, Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu yarışa ortak olabilir. Şimdiden bir şey konuşmak hiç doğru değil. Herkesin iddiası var."
Çalımbay, fikstür avantajına inanmadığını, maç maç bakıp ona göre hareket etmek gerektiğini söyledi.
ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı katılmadı.
SİVASSPOR'A YENİ OTOBÜS İÇİN KAMPANYA
Öte yandan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sivasspor'a yeni otobüs alınması için başlatılan kampanya kapsamında Sivas'ta 3 televizyon kanalında ortak canlı yayın gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 saat süren canlı yayında, 2 milyon 500 lira yardım toplandı.
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