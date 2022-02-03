Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Leke James'in geçen hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerde ameliyat gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı tespit edildi.

İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren Leke James, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.