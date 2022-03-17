Sivasspor'da Henrique şoku!

Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, sağlık ekibince tedavisine başlanan Henrique'nin, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.