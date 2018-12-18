19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Galatasaray maçından da ekstra puan alırsak bizim için çok iyi olacak. Ligde son 5 haftalık periyodu çok iyi geçirdik, bir çıkış içerisindeyiz. Üç maçtır gol yemiyoruz, oyuncularımın form durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.
Rakipleri Galatasaray'da cezalı futbolcuların cezalarının sona erdiğini ve sakat futbolcuların da iyileştiğini belirten Keleş, "Güzel bir mücadele olacak. Biz deplasmanlarda başarılı olan bir takımız, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ligin ilk yarısını Galatasaray'ın üstünde bitiririz." diye konuştu.
"EMRE İNŞALLAH A MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIR"
Keleş, bir soru üzerine ise orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a çeşitli tekliflerin geldiğini ifade ederek, "Emre şu an bir çıkış grafiğinde ve çok iyi oynuyor. Ben büyük takımlara gitmesinden çok A Milli Takım'a çağrılmasını bekliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara çağrılır, bence hak ediyor." açıklamasında bulundu.
Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolcularına ekstra izin vereceğini dile getiren Keleş, devre arası kampı için 3 Ocak'ta Alanya'da toplanmayı planladıklarını aktardı.
Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını lenf kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki Eren Al da izledi. Futbolcularla ve teknik direktör Hakan Keleş ile fotoğraf çektiren Eren, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho ile bir süre top oynadı. Keleş'in yakından ilgilendiği Eren, moral buldu.
İdmanı takip eden Sivas Tokatlılar Derneği üyesi bir grup da teknik direktör Hakan Keleş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
ANTREMAN
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından kondisyon çalışan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmanda Ziya Erdal, Aydın Karabulut ve Tolgahan Acar sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı salonda çalıştı.
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