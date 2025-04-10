Sivasspor'da F.Bahçe mesaisi sürüyor!

Süper Lig'in 31'inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle tesislerde antrenman öncesi kar temizleme çalışması yapıldı. Kentteki kar yağışından dolayı hava sıcaklığı gün içinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı.

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Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşma 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.