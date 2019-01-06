Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı beyazlı ekipte, futbolcular Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, 2 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen takım kaptanı Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr, daha sonra tebrikleri kabul etti.