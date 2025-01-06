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        Haberler Bilgi Spor Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Haberleri

        Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giyemeyecek. Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 derece sıcaklıkta oynanacak. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:42
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Kötü gidişata son vermek isteyen kara kartalın zorlu deplasmanda hedefi mutlak galibiyet. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        • 2

          SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Sivasspor- Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı (yarın) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          SİVASSPOR MUHTEMEL 11

          Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Manaj

        • 5

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al- Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, Immobile

        • 6

          BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI

          Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

          Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

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