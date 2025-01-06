Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giyemeyecek. Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 derece sıcaklıkta oynanacak. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Kötü gidişata son vermek isteyen kara kartalın zorlu deplasmanda hedefi mutlak galibiyet. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor- Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı (yarın) 19.00'da oynanacak.
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SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.
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SİVASSPOR MUHTEMEL 11
Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Manaj
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al- Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, Immobile
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BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI
Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.
Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.
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