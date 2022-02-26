STAT: 4 Eylül Stadı

HAKEM: Sarper Barış Saka

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Muammer, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Erdoğan, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

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Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.

Deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.

Son 7 maçta mağlup olmadı

Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.

Oynadığı son 6 maçta 2 gol yedi

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.