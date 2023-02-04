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Sivasspor, Beşiktaş'ı üç yıl sonra mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor, rakibini evinde üç yıl sonra ilk kez yenmeyi başardı

Giriş: 04.02.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor, Beşiktaş'ı üç yıl sonra mağlup etti
HABERTURK.COM

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

23. dakikada altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Sizin vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Sivasspor öne geçti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon evinde ikinci kez 3 puana uzanan Sivasspor, Beşiktaş'a karşı galibiyet hasretine de nokta koydu.

Üç yıl aradan sonra rakibini evinde mağlup etmeyi başaran Sivasspor, siyah-beyazlıları 2019-20'den sonra ilk kez devirdi ve puanını 24'e yükseltti. Beşiktaş ise haftayı 39 puanla noktaladı.

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