Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelirken, konuk ekip Antalyaspor, Avrupa yorgunu rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Üst üste 2. galibiyetini alan Akdeniz ekibinin gollerini 18'de Erdoğan Yeşilyurt (k.k.) ile 25'te Haji Wright kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltip 12. sıraya tırmandı.

Sivasspor ise 10 puanla 15. basamakta yer aldı.