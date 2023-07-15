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        Sivasspor Abdulkadir Parmak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:45
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        Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı açıkladı
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        28 Aralık 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Abdulkadir Parmak, futbola Trabzonspor alt yapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.

        Kariyerinde 263 maça çıkan sporcu 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

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