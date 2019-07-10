Sivasspor'a Portekizli 10 numara

Çalışmalarını Bolu'da sürdüren Demir Grup Sivasspor'da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Daha önce Troyes'ten Mamadou Samassa, Kayserispor'dan Muammer Yıldırım, Ümraniyespor'dan Aaron Appindangoye Braga'dan Marcelo Goiano ve Akhisarspor'dan Caner Osmanpaşa'yı kadrosuna katan Sivasspor, 6'ncı transferini bitirmek üzere.

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de forma giyen Ruben Ribeiro'yu kadrosuna katmak istiyor. Portekizli 10 numara geçtiğimiz sezon Al-Ain formasını 12 maçta terletmiş ve 2 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Ribeiro ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Ribeiro, daha önce Boavista, Paços Ferreira ve Sporting Lisbon gibi takımlarda da boy göstermişti.