2'nci dakikada orta alanda topla buluşan Yatabare vurdu, defanstan sekti, dönen topa Kerem atak yaptı yerden vurdu, kaleci Munir zayıf gelen topa sahip oldu.
5'inci dakikada soldan Gradel'in köşe vuruşunda ceza alanında uygun durumdaki Caner'in vuruşunda top üstten auta gitti.
15'inci dakikada rakipten kaptığı topla ceza alanına giren Henrique kaleci ile karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Munir topu kornere çelerek mutlak golü önledi.
20'nci dakikada soldan ceza alanına giren Gradel, Kamil Ahmet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Henrique topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.
31'inci dakikada Yatabare'nin ceza alanındaki pasında Kerem'in vuruşunu kaleci Munir çeldi.
42'nci dakikada soldan Gradel'in ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
43'üncü dakikada sol kanattan aldığı topla hareketlenen Gradel ceza alanına gönderdi. Yatabare'nin sol ayağı ile yerden vuruşunda top köşeden filelerle buluştu: 2-0.
48'inci dakikada sol kanattan Faycal Fajr serbest vuruşu kullandı. Topu alan Gradel soldan ceza alanına gönderdi. Ön direkte dokunan Yatabere kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.
54'üncü dakikada Henrique rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem pozisyonda Ribeiro'ya sarı kart gösterdi. Ancak şiddetli itirazda bulunan Ribeiro direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
63'üncü dakikada Uğur soldan hareketlendi, içeriye gönderdiği top direkten döndü. Dönen topa bu kez Gradel sol ayağı ile sert vurdu, top bir kez daha direğe takıldı.
86'ncı dakikada bu kez sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza alanına yerden gönderdi, yakın mesafeden Yatabare topa dokundu ve kendisinin 3, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-0.
Karşılaşma 4-0'lık skorla sona erdi.
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