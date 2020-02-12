İHA

Ligde 42 puanla lider olan DG Sivasspor, bu sezon hiç beyaz noktanın başına geçmezken, Sivasspor’a Süper Lig’de 34 maçtır penaltı verilmiyor. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’de en son 2018-2019 sezonunun 21. haftasında 11 Şubat 2019 tarihinde oynanan Akhisarspor maçında penaltı kazanmıştı. Maçın 60. dakikasında penaltı kazanan Yiğidolar, bu süre zarfından sonra hiç penaltı yüzü görmedi.

En son 11 Şubat 2019’da oynanan Akhisarspor karşılaşmasında penaltı kullanan Sivas ekibi, bu süreçten sonra 366 gündür penaltı noktasını görmedi. Bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray 8 kez, Trabzonspor ise 7 kez penaltı kazandı. Beşiktaş ise 4 kez penaltı kullandı.

Süper Lig'de takımların aldıkları penaltı sayıları şöyle:

- Fenerbahçe: 8

- Galatasaray: 8

- Trabzonspor: 7

- Gaziantep FK: 6

- Antalyaspor: 5

- Yeni Malatyaspor: 5

- Göztepe: 4

- Kasımpaşa: 4

- Çaykur Rizespor: 4

- Gençlerbirliği: 4

- Beşiktaş: 4

- Alanyaspor: 3

- Konyaspor: 3

- Kayserispor: 3

- MKE Ankaragücü: 2

- Medipol Başakşehir: 2

- Denizlispor: 2