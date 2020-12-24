Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Goller Gradel, Hakan ve Yatabare'den geldi. Gençler'e Arda'nın golü yetmedi. Sivas bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 17'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

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