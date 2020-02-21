Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.

Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verirken, Caulker'e sarı kart gösterdi.

SİVASSPOR 29 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI

Sporx'te yer alan habere göre Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.