Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. İki takım, 26 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Sivasspor 54, Kayserispor ise 47 puanla sezonu tamamladı.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak (Dk. 61 Emirhan Tak), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Fajr), Cofie (Dk. 89 Kaan Onaran), Felix (Dk. 84 Uğur Çiftçi), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 89 Halit Çokyaşar), Sefa Yılmaz, Konate

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Cardoso, Uğur Demirok, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Mehmet Eray Özbek), İbrahim Akdağ (Dk. 77 Janneh), Abdulkadir Parmak, Mane (Dk. 46 Hayrullah Erkip), Gavranovic (Dk. 46 Talha Karakaş), İlhan Parlak (Dk. 69 Ethem Balcı)

Goller: Dk. 21 Felix, Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına, ön direkte iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada Kayserispor etkili geldi. Gökhan Sazdağı'nın pasıyla hareketlenen Gavranovic'in ceza yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakikada sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt sağına yatarak topu çıkardı.

41. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Konate'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada Özkan Yiğiter'in ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan aldığı topla ön direğe hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Konate'nin şutunda, Bilal Bayazıt iki hamlede topa hakim oldu.

64. dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Ziya Erdal'ın ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Kerem Atakan Kesgin tek vuruşla kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Emirhan Tak'ın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Özkan Yiğiter'in vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.