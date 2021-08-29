Süper Lig'n 3'üncü haftasında Avrupa yorgunu Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği ve son 20 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar 3 maç sonunda ligde ilk puanını alırken, Göztepe ise 2 puana yükseldi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik Özkoç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 60 Jorge Felix), Goutas, Camara, Gradel (Dk. 73 Cofie), Hakan Arslan, James (Dk. 52 Yatabare), Fajr, Kayode

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir (Dk. 75 Lourency), Obinna, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jahovic, Cherif Ndiaye, Makana Baku (Dk. 46 Beykan Şimşek, Dk. 90+4 Tijanic)

Goller: Dk. 11 ve 66 Goutas (Sivasspor), Dk. 51 Halil Akbunar, Dk. 84 Beykan Şimşek (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kayode (Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 72 Murat Paluli (Göztepe)