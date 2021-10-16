Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçerken Antalyaspor 24. dakikada Fredy ile yanıt verdi. Konuk ekip 42'de Doğukan Sinik'le bu kez öne geçerken Sivasspor'da Kayode 45'te maçın sonucunu belirledi: 2-2.