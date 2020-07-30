Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu’da bir otelde toplanacak. Kırmızı-beyazlılara 14 Ağustos sabahı ise kamp yapacakları otelde Covid-19 PCR testi yapılacak.

Yiğidolar testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.