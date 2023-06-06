Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, konuk Kayserispor'un golünü ise 18. dakikada Anthony Uzodimma kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

18. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Mane'nin pasında orta alanda topla buluşan Ramazan topu ceza alanına giren Uzodimma'ye verdi. Kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 1-1

1. dakikada Leke James'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Charisis topun gelişine sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt topu iki hamlede kontrol etti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor ligi 47 puanla 9. sırada tamamlarken, Sivasspor ligi 41 puanla tamamladı. Sivas ekibinin ligdeki sıralaması oynanacak diğer maçların ardından şekillenecek.