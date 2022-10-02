Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 14. dakikada Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmada ev sahibi takımın tek golünü ise 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.
Mücadelenin 42. dakikasında Hatayspor'dan Ruben Ribeiro ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan ligin son sırasındaki Atakaş Hatayspor bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Demir Grup Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 58 N'Jie), Uğur Çiftçi (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 58 Hakan Arslan), Keita (Dk. 71 Angielski), Robin Yalçın, Dia Saba, Gradel, Yatabare
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 77 Sadık Baş), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 67 Rayane), Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 88 Luis Mendes), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 46 Kevin Varga)
Goller: Dk. 14 El Kaabi, Dk. 20 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 80 Kaan Kanak, Dk. 81 Vranjes, Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
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