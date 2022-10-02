Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan ligin son sırasındaki Atakaş Hatayspor bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Demir Grup Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

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