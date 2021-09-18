Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Gaziantep Fk 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 21. dakikasında Yatabare, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 90+2. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo'nun attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı.

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