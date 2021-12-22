Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

İlk yarı golsüz geçildi.

39 ve 53. dakikalarda sarı kart gören Alper Potuk, Rizespor'u 10 kişi bıraktı.

72'de Kayode, Sivas'ı öne geçirdi.

74'te Rize'den Pohjanpalo skoru belirledi: 1-1.

Karadeniz ekibinde Fabricio Baiano da maçın uzatma dakikalarında kırımızı kart gördü.

Bu sonuçla Sivasspor 26, Çaykur Rizespor ise 17 puana yükseldi.