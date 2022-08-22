Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma Gradel ve Doumbia'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede dakikalar 45'i gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, Lusamba ile girdiği mücadele yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yarı Sivasspor'u üstünlüğüyle noktalanırken Alanyaspor son dakikalarda eşitliği yakaladı: Idrissa Doumbia, konuk ekibe 1 puanı kazandıran isim oldu.

Bu sonucun ardından Sivasspor üçüncü haftayı 2 beraberlikle 2 puanla tamamlarken Alanyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Sivasspor gelecek hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Alanyaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.