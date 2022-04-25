Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 52'yi gösterirken Sivasspor penaltı kazandı ve topun başına geçen Fair hata yapmayarak kırmızı-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Sivasspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 45'e yükseltirken Alanyaspor haftayı 52 puanla tamamladı.