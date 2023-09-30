Sivasspor: 0 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Sivasspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor ise ligde 5. beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Hatayspor 4; 7 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

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44. dakikada Bashiru rakiplerini geçerek sağ kanattan içeri girdi. Bashiru'nun sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

72. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan N'Jie'nin sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

76. dakikada sol kanattan Lamkel'in ortasında ceza sahası içinde Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası içinde Saiz'in vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.