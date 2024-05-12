Sivasspor: 0 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılım için önemli bir galibiyet daha aldı.
Giriş: 12.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:12
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Davidson kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla puanını 58 yaparken Sivasspor 48 puanda kaldı.
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