Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi 11 puana yükselirken, Fraport TAV Antalyaspor ise 14 puana ulaştı.
Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak'ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada soldan Amilton'un ortaladığı topa gelişine Fredy vurdu, yandan auta gitti.
14'üncü dakikada sol kanattan Gradel'in ceza alanına gönderdiği topa Kayode hareketlendi, kaleci ile karşı karşıya kafa vuruşunu yaptı, Boffin topu kontrol etti.
18'inci dakikada ceza alanı dışından Robin Yalçın kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
24'üncü dakikada Antalyaspor atağında ceza alanında Amilton ile Appindangoye'nin ikili mücadelesi sonucunda hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. VAR hakeminin uyarısı ile kenara gelerek pozisyonu tekrar izleyen Özkahya kararı iptal etti.
33'üncü dakikada Claudemir'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Kayode'nin yerden vuruşunda top uzak direk dibinden az farka auta gitti.
35'inci dakikada soldan Gradel ortaladı, ceza alanı dışından gelişine Fajr vurdu, Amilton'dan seken top kornere çıktı. Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Hakan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
41'inci dakikada soldan hareketlenen Gradel, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, çaprazdan sert vurdu, Boffin topu kornere çeldi.
43'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Fajr dokundu, Uğur sert vurdu, az farkla top üstten auta gitti.
55'inci dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Fredy pas olarak kullandı. Sam'in ceza alanı dışından şutu auta gitti.
62'nci dakikada Nuri'nin ara pasında sol çaprazdan Podolski ceza alanına girdi, yerden sert şutunu kaleci Samassa güçlükle ayaklarıyla topu kontrol etti.
75'inci dakikada sol çaprazdan Orgill ceza alanına girdi, vuruşunu Samassa kornere çeldi. Nuri'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa bir kez daha Orgill vurdu, Samassa yine topu kornere çelmeyi başardı.
90'ıncı dakikada Yahoviç'in sol çaprazdan şutunda kaleci Samassa 90'a giden topu kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
SİVASSPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara),Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone),Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix),Max Gradel, Kayode
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak),Sam (Dk. 65 Orgill),Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar),Jahovic
Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)
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