Sivaslı şehidin annesi Anneler Günü'nde kabir başında gözyaşı döktü

AA

Şehit annesi Yurt, eşi İsa Yurt (88) ile Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ndeki oğlunun mezarına gitti.

"Çiçeklerin yeşermiş yavrum. Yattığın yerler nur olsun yavrum. Gardaşlarının selamı var kuzum. Kuzum 2 aydır gelmedim küstün mü?" diyen anne Yurt, gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydır ziyarete gelemese de gönlünün her zaman oğlunun yanında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evladım gelip ziyaret etmedi, ben onu ziyaret ediyorum. Mekanı cennet olsun. Türkiye bu hallere kolay gelmedi. İçim çok yanıyor, üç tane kuzusu var. Biri polis oldu göremedi, diğeri evlenecek göremedi. Yavrum 44 yaşında toprağa düştü. Çok iyi bir evlattı, babaya anneye bir hürmeti vardı. Ben bunun gibi bir evlat görmedim. Anneler Günü geliyor, bir tarafımız boş, öteki çocuklarım telefon ediyor, bunun sesini duyamıyorum."

Bu arada Anneler Günü nedeniyle Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliğin ardından yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlar, kabir ziyaretinde bulundu.