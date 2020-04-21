Sivaslı öğretmenlerden "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" klibi

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından evlerinde çekilen görüntülerle hazırlanan ve giriş kısmına "Hayat eve sığar, evde kal sultan şehir" yazılan klipte, öğretmenler Sivas yöresine ait "Hacel Obası" adlı türküyü çeşitli müzik aletlerini çalarak söyledi.

Öğretmenler Mustafa Dağdeviren, Umut Yaymak, Emre Erdiş, Sinem Caner, Pınar Dağdeviren, Oğuzhan Alpen, Sevgi Uluocak, Bilal Alkan ve Kenan Gül tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip büyük beğeni topladı.