Sivaslı emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AA

Şehitler Mahallesi'nde eşi Remziye Ergüt (73) ile yaşayan Ali Ergüt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması kısıtlanınca Zara Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak maaşını çekmek için yardım istedi.

Ergüt, maaşı çekip eve getiren ekiplere bin 400 lira vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

Ekipler tarafından alınan para, kampanyanın hesabına yatırıldı.