Sivaslı emekli, "çocuk köyü" kurdu

Sivas'ta yaşayan Kemalletin Namoğlu (70), hayalini kurduğu çocuk köyünü atıl evlerden topladığı ahşaplarla kurdu.

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Emeklilik hayatını doğada geçirmek için bir arazi arayışına çıkan ve bulduğu arazide ev yaptırmayı planladığını belirten Kemalletin Namoğlu, planlarının torunları sayesinde değiştiğini anlattı.

"YETER Kİ ÇOCUKLARIN CANI SAĞ OLSUN"

Bir gün bu arazide torununun minik bir ev istemesi üzerine harekete geçen Namoğlu, "Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi" dedi.

Yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, oluşturduğu çocuk köyüne 28 minik ev yaptı. Minik evlerin her birinin yapımı için yaklaşık bir hafta emek harcayan Namoğlu, "Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter" diye konuştu.

REKLAM "TORUNLARIM İSTEDİ, BÖYLELİKLE EVLER ÇOĞALDI" Ailelerin direksiyonu bu yöne kırınca çocukların adeta arabadan atlayarak indiklerini anlatan Kemalettin Namoğlu, evlerin hikâyesini şöyle anlattı: "Biz ailecek döşemeciyiz. Babam demiryollarında döşemeciydi. Bizde annem ve diğer kardeşlerimizle evde çalışıyorduk. Ben aynı zamanda demiryollarında işçiydim. Kurumdan emekli olduktan sonra torunlarımla buraları gezmeye geliyorduk. Ev yapmak için arazi arıyordum. Burayı buldum aldım. Torunlarım ev istediler. Onlara bir tane minyatür ev yaptım. Bir tane daha istediler bir tane daha yaptım. 'Dede yine yap' dediler. Böylelikle evler çoğaldı.

ÇOCUKLAR ADETA ARABADAN ATLIYORLAR Odunları eskiciden alıyorum. Eski evlerden çıkma parçalar bunlar. Bu evleri yapıp buraya koydukça tüm Türkiye buraya gelmeye başladı. İhtiyaçlı olan insanlara bu evlerden hediye ettim. Şimdi artık ticaretine başladık. Aileler burayı görüp direksiyonu bu yöne kırınca çocuklar adeta arabadan atlıyorlar. GİTMEK İSTEMİYORLAR, AĞLAYARAK AYRILIYORLAR O kadar heyecanlı oluyorlar ki bu heyecanı hiçbir yerde göremezsiniz. Hemen inip bu ev senin şu ev benim diye kendi aralarında paylaşıyorlar. Buradan gitmek istemiyorlar, ağlayarak ayrılıyorlar. Buraya doyamıyorlar. Toplam 28 ev var. Küçük evlerin yanı sıra büyük evlerde yapmaya başladık. Çocuklar kırıp döküyorlar hiç önemli değil. Yeter ki kendilerine zarar gelmesin."

"BURASI ÇOK GÜZEL" Çocuk köyüne ailesiyle geldiğini söyleyen Ecrin Sena Çetin (6), "Burada kardeşimle oynamayı zaman geçirmeyi çok sevdim. Burası çok güzel. Herkes gelip görmeli. Burada zaman geçirmek çok eğlenceli" dedi. "KİLİTLİ AMA İSTENİLDİĞİNDE AÇILILIYOR" Evler kilitli ama istenildiğinde açılıyor diyen Yunus Emre Akkişi (9), "Bugün çocuk köyündeyiz. Küçük evler var. Kilitliler ama istediğimizde açıyorlar. Burayı çok beğendim. Küçük evlerin içerisinde girdim. Çevresinde fotoğraf çekindim. Küçük kuzenlerimle oyunlar oynadık. Çocuklar burada güzel zaman geçirebilirler herkese burayı tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"ÇOK EĞLENCELİ BİR ALAN" Bu alanın çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Elifnaz Bilgaç (11) ise, "Burayı çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir alan. Gerçeğe benziyor. Çok iyi tasarlanmış. Burada oyun oynadık. Fotoğraflar videolar çekindik. Buradaki evlerin hepsi küçücük" ifadelerini kullandı.