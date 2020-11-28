SİVAS - Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

C.K. idaresindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. kontrolündeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı OrganizeSanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.Yaralanan cip ve otomobil sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Cip sürücüsü C.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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