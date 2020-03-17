Sivas-Yozgat kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan kara yolunun Sivas istikameti ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan Sivas il merkezinde ise aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.