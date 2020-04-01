Sivas Valisi Salih Ayhan: "Şehirdeki hareketlilik yüzde 80-90 azalmış vaziyette"

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, şehirdeki yaya ve araç trafiğini kameralardan takip etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'dan bilgi alan Ayhan, koronavirüsle mücadelede alınan en önemli tedbirin sosyal hareketliliği azaltmak olduğunu belirtti.

Ayhan, yüzde 90 civarında tedbirlere uyulduğunu, toplu taşımada da yüzde 90 azalma olduğuna dikkati çekerek, "Toplu taşımada azalma olmakla beraber özel araçlardaki hareketliliğin istediğimiz seviyede olmadığını görmekteyiz. Buna yönelik de çalışmalar yapmaktayız." ifadesini kullandı.

Kentteki hareketliliğin istenilen seviyeye inmemesi takdirinde daha sıkı tedbirlerin uygulanacağına aktaran Ayhan, 18 yaş altındaki öğrencilerin evden çıkmalarının sınırlandırılacağının, Atatürk ile İstasyon caddelerini yaya ve araç trafiğine kapatabileceklerinin altını çizdi.

Ayhan, bugün de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde hareketliliği yoğun bölgelerde alabilecekleri tedbirleri değerlendirdiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Buna vatandaşlarımızın özellikle uymasını istiyoruz. Daha sert tedbirler almak istemiyoruz. Şehirdeki hareketlilik genel anlamda yüzde 80-90 seviyede azalmış vaziyette. Özellikle bankalarda ve diğer alışveriş merkezlerinin olduğu yerlerde biraz daha mesafenin kontrol edilmesini istiyoruz. Şehir merkezinde vakaların yok denecek kadar az olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha önceden çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri paylaşarak, 'Sivas halkı kurallara uymuyor riayet etmiyor.' düşüncesini yaymanın doğru olmadığını belirtmek istiyorum."