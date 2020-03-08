Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalırken Sivas Valisi Salih Ayhan'dan tepki geldi. Ayhan, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada hafta içi Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın sezon sonunda Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlere sert tepki göstererek "Galatasaray'ın yaptığı çok yanlış. Etik değil. Galatasaray'ın bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

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