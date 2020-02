AA

Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması

Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması:- "Sivas merkez ve ilçelerimizde koronavirüs teşhisi konulan veya bu kapsamda tedbir amaçlı gözetim altında tutulan herhangi bir vaka bulunmamaktadır" Sivas Valiliği, Şarkışla ilçesinde yabancı uyruklu bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, dün Şarkışla ilçesi jandarma sorumluluk sınırları içerisinde Afganistan uyruklu bir kişinin yakalandığı ve yapılan tetkiklerde düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiği belirtildi.İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının düzensiz göçmenlerle ilgili genelgeleri doğrultusunda, yakalanan yabancı uyrukluların, sınır dışı edilene kadar sağlık, asayiş, güvenlik gibi nedenlerle tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulduğu aktarılan açıklamada, "Yakalanan şahıs, ilgili kurumlarımızca her düzensiz göçmene karşı yapılan rutin sağlık kontrolü uygulaması kapsamında Şarkışla İlçe Devlet Hastanesine götürülmüş ve şahsa gribal enfeksiyon teşhisi konmuştur." ifadesi kullanıldı."Ancak, yakalanan şahsın yabancı uyruklu olması ve gribal enfeksiyon vakası, bazı kötü niyetli ve kendini bilmezlerce sosyal medya ve WhatsApp grupları kullanılarak 'Şarkışla'da koronavirüsü tespit edildi' gibi asılsız bir haberin yayıldığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Şarkışla'da yaşanan olay, yakalanan her düzensiz göçmene karşı yapılan rutin uygulamalar olup, bu konu hakkında çıkarılan söylentiler tamamen asılsızdır. Sivas merkez ve ilçelerimizde koronavirüs teşhisi konulan veya bu kapsamda tedbir amaçlı gözetim altında tutulan herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı infiale sevk edecek bu tarz yalan haberlere zemin hazırlayanların tespiti de yapılarak, gerekli cezai işlem yapılacağının bilinmesini isteriz. Bilinmelidir ki hem bakanlıklarımız hem de ilimizde ilgili kurumlarımız, koronavirüse karşı gerekli önlemleri almış ve her türlü olasılığa karşı hazırlıklarını yapmıştır. Bu doğrultuda gerekebilecek tüm uygulamalar, tedbir amaçlı gözden geçirilmiştir."