Sivas-Tokat karayolunda ulaşıma kar engeli

Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas karayolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda kalan TIR'ın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.

AA'nın haberine göre; trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.