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        Haberler Yaşam Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı

        Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı

        Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata' örümceği Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:24
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        Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evinden çıkan bir vatandaş, yol kenarındaki duvarda bir örümcek gördü.

        Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'argiope lobata' olduğunu öğrendi.

        Türün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi.

        Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği belirtiliyor.

        Öte yandan örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığı ifade ediliyor.

        Dünyanın en zehirli örümceklerinden!
        Dünyanın en zehirli örümceklerinden!
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        #argiope lobata
        #zehirli örümcekler
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