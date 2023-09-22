Sivas'tan sonra Tokat'ta da ortaya çıktı

REKLAM advertisement1

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evinden çıkan bir vatandaş, yol kenarındaki duvarda bir örümcek gördü.

Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'argiope lobata' olduğunu öğrendi.

Türün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığı ifade ediliyor.