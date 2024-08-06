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        Haberler Gündem Güncel Sivas'taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı | Son dakika haberleri

        Sivas'taki orman yangınından acı haber: 80 metre yüksekten yuvarlandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında acı bir olay yaşandı. Alevlere müdahale eden dozer yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı. Kazada, 47 yaşındaki operatör olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:41
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        Sivas'taki orman yangınından acı haber
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        Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı esnada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

        Kazada, operatör Y.M. (47) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        #sivas
        #orman yangını
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