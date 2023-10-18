Sivas'taki faciada ölü sayısı 8'e çıktı

Sivas'taki otobüs faciasında ölü sayısı 8'e çıktı
Sivas'ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 8'e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı
Sivas'taki otobüs kazasında yaralanan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi.
Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı.
Ölü sayısı 8'e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.
Tuncay Tunay Kuş'un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.