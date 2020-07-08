Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksi, minibüs ve otobüsleri denetledi.

Denetimler sırasında yaklaşık bir ay önce Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde işlenen cinayet sebebiyle aranan İ.Ö. (22),ekipler tarafından yakalandı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.