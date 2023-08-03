Sivas'taki 'Anadolu Duvarı' turizme kazandırılacak

Şimşek, turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizm çeşitleniyor, insanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var, ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Akademik çalışmalar, bizim bu yönde yaptığımız çalışmalara yön verecek. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e bu önemli değeri akademik çalışmaya konu ettiği için teşekkür ederim.