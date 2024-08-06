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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta zincirleme kaza: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:16 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:20
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        Sivas'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
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        Şarkışla'da M.B. (58) yönetimindeki kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

        Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #sivas
        #trafik kazası
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