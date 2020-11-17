Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu çevresinde yüksek sesli patlama olması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, Sivas Valiliği Konutu yakınlarında meydana gelen patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu tespit etti.
Bu arada, çevredeki okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA
Vali Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşarak, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirterek, şu ifadeyi kullandı:
"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Bir bayan, bir erkek şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."
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