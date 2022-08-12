Otomobil, şarampoldeki ağaca çarptı: 1 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gölek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gölek'in cenazesi, jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.